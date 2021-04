CNG: Eumeu Sène conteste la victoire de Lac de Guiers 2 et dépose un recours

Eumeu Sène a déposé un recours auprès du CNG pour contester sa défaite face à Lac de Guiers 2. Une information donnée par le président du CNG, Ibrahima Sène, dans les colonnes de IGFM .

48 heures après sa défaite devant Lac 2, Eumeu Sène a déposé un recours au niveau du CNG de lutte. Accroché, hier mardi, avant la cérémonie de signature de partenariat entre le CNG et le Groupe Futurs Médias (GFM), le patron de la structure a fait savoir à nos confrères que le lutteur Eumeu Sène a déposé un recours, ce mardi matin (Ndlr: hier matin), sans trop entrer dans les détails.

Mais le vaincu n’aurait pas apprécié la décision de l’arbitre qui a donné la victoire à Lac 2 par avertissements. Pour rappel, Eumeu a eu 4 avertissements contre 3.

Le combat du 04 avril dernier entre Lac 2 et Eumeu Sène a surpris plus d’un car l’on s’attendait à une victoire bien méritée malheureusement l’on a assisté à un duel nul et insipide. Et le chroniqueur Bécaye Mbaye l’avait déjà prédit lors du baptême du fils de Pape Guèye en révélant que si Eumeu Sène n’attaque pas, le combat pourrait être nul car son adversaire est défensif.