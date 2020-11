COALITION JOTNA: LA SAIGNÉE SE POURSUIT

Que va-t-il rester de la coalition Jotna ? Après le Pcs/Jengu, Pastef, le Mrds…, un autre départ est annoncé. Il s’agit de celui du mouvement Idéal qui avait intégré la coalition. Dans la lettre annonçant son départ, le mouvement dirigé par Mohamed Ayib Daffé informe “qu’il va poursuivre inlassablement son combat au sein de l’opposition patriotique pour faire triompher les idéaux de justice, d’équité et de paix dans un Sénégal souverain et prospère”. Aussi, il tend “fraternellement la main à toutes les organisations et personnes ressources qui partagent les mêmes idéaux, valeurs et principes”.

