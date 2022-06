Coalition « SAMM SUÑU REEW  » : «Nul ne peut empêcher la tenue des législatives ! »

La CR/2SR ou « Coalition Républicaine / Samm Suñu Reew-Égalité-Justice-Liberté » est formelle. « Nul ne peut empêcher la tenue des élections législatives. Le Sénégal est un état de droit et une République forte.

La coalition Républicaine rappelle ses objectifs premiers à savoir être les sentinelles de la République et les ambassadeurs des réalisations du Président Macky Sall. La coalition Républicaine salue les décisions du Conseil Constitutionnel et invite les partis politiques et autres coalitions à se conformer à la loi électorale. »

Deug Moo Woor de Pape Modou Fall, actuel Directeur de l’Emploi, l’UDES de Ousseynou Seck, le MFA de Victor Sadio Diouf, le MCES d’Ibrahima Ndiaye et l’APE/ DYSSO de Pape Djibril Ndiaye diront constater les écarts de langage qui se sont invités dans l’espace politique avant de les déplorer. La coalition Républicaine dénonce, par ailleurs, le comportement de certains acteurs politiques qui prétendent pouvoir installer le chaos à travers un discours subversif. Il nous revient de rappeler que le Sénégal est un pays de paix, de stabilité politique légendaire et de dialogue. Ce statut de référence de démocratie et de liberté salué à travers le monde, doit être préservé ce qui a valu au Président Macky Sall ses succès diplomatiques.

« La coalition Républicaine indexe YEWWI qui n’est pas la seule coalition de l’opposition. Cette coalition (YEWWI) a fini de s’illustrer à travers un discours et une démarche anti-démocratique. La coalition Républicaine invite, le Benno à plus de solidarité, de générosité et d’abnégation. Restons unis et mobilisés pour une victoire certaine au soir du 31 juillet 2022. »

Pour terminer, la conférence des leaders de la Coalition Républicaine/Samm Sunu Rew salue « la démarche diplomatique du Président de l’Union Africaine, son Excellence Macky Sall auprès de son homologue le Président Vladimir Poutine plaidant la mise « hors sanction » des produits alimentaires pour éviter une crise socioéconomique au Sénégal en particulier et en Afrique en général.

Rosita MENDY