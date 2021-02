Cocaïne saisie au Port: Des commissions rogatoires en Italie et en Allemagne

Rebondissement dans l’affaire de la saisie des 1036 kg de cocaïne au Port de Dakar. Dont l’instruction risque de se prolonger alors qu’elle dure depuis juin 2019. Attendu pour avis après que le Doyen des juges avait terminé ses investigations, le Parquet a demandé au juge d’instruction d’envoyer une commission rogatoire pour entendre les Allemands et les Italiens, signale l’Obs.. Pour rappel, ces derniers sont rentrés chez eux après avoir bénéficié d’une liberté provisoire. Il s’agit de Matera Gorbia Pascal, capitaine du bateau, Paolo Amafitano, son second, pour la mission en Italie, et en Allemagne, Lucas Schmiezberg et Caroline Spanzl.

Il s’agit d’un complément d’enquête pour avoir une explication du capitaine du bateau ’’Grande Nigéria”, inculpés aux premières heures de l’enquête d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

Dans son réquisitoire, Serigne Bassirou Gueye a aussi demandé qu’il y ait des confrontations entre Ibrahima Thiam et Ngatane, Alioune Badara Coly et Ababacar Coumba Diouf. Egalement que la Sonatel fasse une réquisition sur leurs téléphones.