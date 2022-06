Cojer Matam: Les jeunes ne veulent plus de leur coordinateur

La convergence des jeunes républicains du département de Matam ne veulent plus de leur leader. Face à la presse, Samba Ndiaye Sow et ses camarades estiment que leur coordinateur ne joue plus le rôle qu’on lui avait assigné en dénigrant leurs leaders politiques.

Rien ne va plus entre entre le coordinateur de la convergence des jeunes républicains de Matam et les jeunes qu’il dirige. Et pour cause, ces derniers l’accusent de dénigrer leurs leaders politiques. « L’actualité de notre pays est marquée par les élections législatives qui se tiendront le 31 juillet 2022. Et à l’heure où son excellence M. Macky Sall a appelé à la remobilisation de toutes les forces de notre grande coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons constaté et pour le regretter, l’inertie de la force juvénile de la coalition au pouvoir dans le département de Matam.

Pire, nous avons assisté à des attaques de celui qui avait été jusque là choisi à la tête de la structure par consensus et par cette jeunesse responsable et républicaine du département, des attaques à l’endroit de responsables politiques de notre coalition qui ne cesse d’œuvrer pour le département », regrette leur porte parole du jour, Samba Ndiaye Sow. Et de poursuivre : »Ces sorties maladroites et fratricides envers nos aînés ne resteront pas sans conséquences. Elles bafouent d’un revers toutes les règles d’éthique, de discipline et d’orientation de notre parti ».

Ces jeunes rappellent que la Cojer a eu, depuis sa naissance comme objectif, de fédérer toute la jeunesse républicaine du parti, quelle que soit la tendance ou la mouvance au sein de la coalition. « Sa mission est de défendre tous les responsables de Benno contre cette opposition malsaine et anticonstitutionnelle, foncièrement dangereuse pour la stabilité Socio-économique voir même politique de notre cher pays.

Ainsi après constat de l’échec lamentable dans la mission qui lui a été confiée, et soucieux de l’atteinte des objectifs fixés par Macky sall c’est-à-dire une majorité écrasante à l’assemblée national, nous jeunesses républicaines du département de Matam, avons décidé de mettre sur pied une Cojer de tous les leaders, pour tous les jeunes », laissent-ils entendre. Ils font savoir qu’une assemblée générale sera convoquée sous peu, à Matam de préférence, pour choisir un coordonnateur, soucieux du bien être des jeunes du département et au delà, la région. » Nous ne ménagerons aucun effort pour battre une campagne de proximité, mémorable, afin d’expliquer à nos concitoyens, la pertinence de choisir Benno Bokk Yakkar lors les législatives », disent-ils.

Ngoya Ndiaye