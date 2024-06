Collectivités territoriales : L’Intersyndicale des travailleurs décrète encore 120 heures de grève renouvelables chaque semaine

Partager Facebook

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a réitéré son mouvement de grève. Actifs depuis plusieurs mois, les syndicalistes ont annoncé une nouvelle grève de 120 heures débutant le lundi 10 juin 204.

Avec possibilité de renouvellement chaque semaine jusqu’à satisfaction. Ils ont également prévu une grève nationale à Dakar et dans toutes les capitales départementales le mercredi 26 juin 22024 à partir de 10 heures, accompagnée de la remise d’un mémorandum aux préfets.

Dans un communiqué, l’intersyndicale a adressé un message à leur ministre de tutelle Moussa Bala Fofana. Ils affirment : « L’intersyndicale, toujours ancrée dans ses principes et soucieuse de la stabilité sociale dans notre pays et au respect des droits des populations, reste ouvert à toutes négociations tendant à décrisper cette crise dans le respect des lois et règlements de la République. »