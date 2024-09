Commémoration de la Prière de Cheikh Ahmadou Bamba du 20 au 21 Septembre 2024: Un Comité régional de développement tenu à la Gouvernance ce mercredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Célébré chaque année, le « Jullig Geej Gui » de Cheikh Ahmadou Bamba demeure un évènement important pour la communauté mouride et c’est pourquoi cette trentième édition, devant se dérouler au niveau des communes de Yoff et des Parcelles Assainies, fait rallier, à Dakar, plusieurs milliers de pèlerins. Ainsi, l’organisation dépasse le cadre d’un comité d’organisation, et par conséquent nécessite l’intervention de l’Etat.

Le comité régional de développement (CRD), présidé par l’Adjoint au gouverneur de la région de Dakar, Assane Guèye, chargé des affaires administratives, a vu la participation de plusieurs entités dont la commission communication du « Kurël Jullig Geej Gui ». Mouhamadou Lamine Diouf, membre de Hizbou Tarkhiya et membre de ladite commission laisse entendre que c’était une recommandation du cinquième Khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké.

Selon lui, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, l’actuel Khalife, qui a eu à cheminer avec le Kurel depuis sa naissance en 1995, a promu Sokhna Soda Khouma à la tête de cette organisation depuis bientôt trois ans et c’est sur sa recommandation que le Dahira Hizbou Tarkhiya s’y est impliqué. « Nous représentons aujourd’hui le responsable moral Serigne Youssou Diop avec toute cette délégation qui nous accompagne. Cette célébration revêt un caractère extrêmement important par rapport aux enseignements qu’on peut y tirer d’abord sur le parcours et l’itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, la signification de cet acte hautement symbolique dans l’adoration de Dieu mais également les enseignements qu’on doit y tirer.

C’est pourquoi chaque année il y a beaucoup d’activités qui tournent autour de cette commémoration dont l’activité phare est certainement la grande prière qui se déroule sous l’égide de Serigne Fallou Mbacké, l’imam de la prière des deux faits à Touba, mais depuis l’année dernière par rapport aux orientations du Khalife général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, il a voulu que ces journées soient particulièrement marquées par la déclamation des Khassaïdes. C’est pourquoi c’est une journée qui au-delà des membres du Kurel Jullig Geej Gui, au-delà des communes des Parcelles assainies et de Yoff, concernera toute la ville de Dakar dans son extension, l’ensemble des dahiras, les fédérations des dahiras et kurel qui sont sur l’étendue du territoire de Dakar se sont appropriés cette commémoration et sont actuellement dans une phase d’effervescence en direction de la célébration de cette journée très importante, donc c’est le lieu également de saluer et surtout de remercier le représentant du Khalife général des mourides à Dakar El Hadji Mbackiyou Faye, mais également toutes les autorités qui soutiennent cette commémoration », fait savoir Mouhamadou Lamine Diouf.

A l’en croire, l’événement qui célèbre aujourd’hui l’édition trente, montre qu’il y a une très longue tradition entre le Kurel et les autorités administratives et si l’on se fie au déroulement du CRD mené d’une main de maître par le Gouverneur et les chefs de service qui ont répondu présent, « comparé à l’organisation de l’année dernière et aux éditions passées, on ne peut qu’avoir satisfaction surtout par rapport aux promesses qui ont été tenues et qui, comme chaque année ont été respectées convenablement ».

Pour sa part, l’adjoint au Gouverneur de la région de Dakar, Assane Guèye, de dire qu’il ne ménagera aucun effort pour la réussite de l’évènement. De plus, il estime que l’ensemble des chefs de service ont également pris des engagements fermes en vue de la satisfaction de toutes les requêtes, et de l’expression des besoins, soit en termes de sécurité et de santé, mais également dans le domaine de l’approvisionnement en eau, entre autres. « Nous avons tiré les conclusions en demandant à l’ensemble des chefs de service de déployer tous les efforts nécessaires à la satisfaction de l’ensemble des requêtes qui ont été soumises par le comité d’organisation. J’ai demandé au Préfet et aux deux Sous-Préfet d’assurer le suivi sur le terrain pour le respect des engagements mais également de nous rendre compte de toute difficulté qui est susceptible d’être notée sur le terrain. Maintenant pour les besoins, il y en a qui peuvent carrément être satisfaits au niveau régional, par contre d’autres qui dépassent l’échelon régional seront portés à qui de droit, soit le ministre et les autres structures de l’Etat qui sont au niveau central », explique Assane Guèye.

Mamadou Sow