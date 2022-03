COMMÉMORATION DU 08 MARS: Les populations prônent une revalorisation de la journée

La date du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, est une initiative née dans le but de lutter contre les violences faites aux femmes. Par ailleurs, elle a été officialisée après la seconde guerre mondiale en 1977 par les Nations Unies.

Loin de constituer un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des droits des femmes est une date charnière du calendrier féministe, dont l’objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s’agit d’un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru.

Ablaye Faye, plombier de son état, trouve que cette journée décernée aux femmes mérite plus d’organisation. « Il y a beaucoup de folklore alors que cette fête devait être une occasion de trouver des moments de discussions sur comment apporter des solutions aux problèmes des femmes. Au lieu de chanter et de danser, on pouvait mettre un thé débat où les femmes pouvaient se réunir pour réfléchir, échanger sur la question de la place des femmes dans la société”, laisse-t-il entendre. « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable », le thème retenu pour l’édition 2022, s’inscrit dans le contexte de la crise climatique, mais nos dirigeants se détournent de l’importance et nous forcent la musique et la danse, alors que même les institutions internationales proposent des programmes comme une marche exploratoire, des formations en faveur de l’égalité femmes/hommes. A quelques encablures de Castor se trouve Moussa Fall, un jeune marié, selon qui, le 08 Mars est une occasion de faire plaisir à sa femme. Sourire aux lèvres, il confie que ce jour, il se charge de faire les tâches ménagères. Cette journée a été établie pour la protection et la lutte contre les droits de la femme.

Makhtar Ndiaye, un guide religieux, avance que « avant l’avènement de l’islam, la femme était très mal vue dans la société, elle n’avait aucune considération et était traitée comme un simple objet de plaisir, réduite en esclave, victime de toutes sortes d’injustices, à tel point que si elle mettait au monde une fille, on l’enterrait vivante ».

ASTOU MALL