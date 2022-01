Commune de Dalifort : Mamadou Mbengue « dit Baye Diop » gagne

Le maire sortant de la coalition Benno Bokk Yakaar Mamadou Mbengue a prôné sa victoire suivant le candidat de Yewwi Askanwi dans la commune de Dalifort.

Le candidat tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mamadou Mbengue dit Baye Diop a devancé les autres candidats en lice dans la Commune de Dalifort et dans son bureau de vote à l’école de Dalifort. La commune de Dalifort comprend 4 centres, avec 8 candidats en lice, 4 bureaux de vote à l’école CFA et CEM dalifort, l’école Fallilou Mbacké a 7bureaux de votes et l’école de Dalifort 18 bureaux de votes. Selon des résultats officieux affichés devant les bureaux, le maire sortant de la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné à l’école de Dalifort, l’école CFA et l’école Fallilou Mbacké. Le candidat de Yewwi Askanwi est en deuxième position.

Selon le maire sortant de la commune de Dalifort Mamadou Mbengue dit Baye Diop « on est toujours confiant on reste zen ». Cependant le candidat de Benno Bokk Yakaar donne rendez-vous juste après les élections pour dérouler son travail .Plus loin le maire sortant revient sur leur campagne, la commune a toujours été cité sur le respect et la non violence.

De son côté le candidat Thierno Fall de la coalition Yewwi Askanwi rappelle que « c’est juste des élections locales cela va passé. Dalifort nous appartient et on sera ensemble après les élections. J’apprécie le déroulement des votes qui s’est tenu dans ma commune », a laissé entendre Thierno Fall

Candidate Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes( Ligueey Kat Yi), Marie Hèlène Ndiaye a été contente sur la population de Dalifort. Pour elle l’essentiel est qui conque que Dieu a choisi fasse son travail avec sérénité.