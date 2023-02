Communication Présidentielle et Gouvernementale: Indignation Légitime, Indignation Avérée 

Depuis quelques temps, nous assistons à un silence assourdissant de certains collaborateurs de Monsieur le Président de la République. Des collaborateurs payés pour faire le travail que l’autorité attend d’eux. Des collaborateurs qui doivent répondre à un cahier de charge. Des collaborateurs qui doivent répondre à une lettre de mission. Des collaborateurs qui ont une obligation de rendre compte à l’autorité

Au regard des derniers développements de l’actualité au Sénégal et dans le monde, un silence assourdissant des plus proches collaborateurs de Monsieur le Président de la République ne se justifie guère. Des collaborateurs qui nous avaient habitués à des sorties médiatiques pour défendre l’Etat et son chef. Depuis quelques mois seuls les opposants occupent les médias pour tirer sur le pouvoir en place et même sur l’autorité suprême sans avoir en face de bons débatteurs prêts à en découdre. Ils sont ministres conseillers, Conseillers spéciaux ou chargés de mission.

Des collaborateurs qui doivent être fidèles et loyaux à celui qui les a choisis parmi des millions de sénégalais. Ce qui est normal et légitime. Ils ont accepté d’être collaborateurs de l’autorité suprême et doivent jouer leur rôle de bons conseillers comme une garde rapprochée. Malheureusement de guerre lasse. A ce rythme où vont les choses l’opinion finira par croire que le vide s’installe autour de Monsieur le Président de la République qui s’est beaucoup investi pour son pays à travers des réalisations qui ne font l’ombre d’aucun doute. En témoignent les nombreuses réalisations partout au Sénégal. De très bons arguments pour défendre le bilan jugé très satisfaisant de Macky Sall.

La seule fausse note réside au niveau des libertés individuelles et les arrestations arbitraires sans oublier certains emprisonnements inutiles et injustifiés Le droit de manifester étant reconnu par la constitution. Alors pas vraiment besoin d’interdire les manifestations et autres rassemblements légalement déclarés. C’est pourquoi nous ne comprenons pas et à juste titre pourquoi depuis un certain temps beaucoup de collaborateurs de Monsieur le Président de la République sont mués comme des carpes et brillent par leur silence qui ne se justifie point.

Chers collaborateurs de Monsieur le Président de la République, sortez de vos coquilles et de votre torpeur car vous êtes payés pour ça. Les bons conseillers sont toujours ceux qui montent au créneau au moment opportun pour faire face aux détracteurs du régime et aux fossoyeurs de la démocratie sénégalaise un modèle d’exemple dans le monde. Les noms ne manquent vraiment pas et pour cause

Chers collaborateurs de Monsieur le Président de la République, réveillez-vous pour faire face à l’opposition qui commence à gagner la bataille de l’opinion et à juste titre. Chers collaborateurs de Monsieur le Président de la République, l’autorité a fait son travail et de manière très efficace dans les quatorze régions du pays. Faites le vôtre pour sauver votre coalition et les hommes qui les incarnent car 2024 est toute proche.

Monsieur Mbaye DIOUF

Ancien conseiller spécial à la Présidence