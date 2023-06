Communique de Presse du GROUPE PROMO CONSULTING

Notre cher pays le Sénégal vit depuis un certain temps une période de tensions internes qui a fini par installer les populations dans une grande peur et une incertitude inhabituelle suite à des heurts et des débordements qui ont entraîné des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels et financiers.

Devant cette situation, le Groupe Promo Consulting adresse ses plus vives condoléances aux familles des victimes et exprime sa compassion et sa solidarité aux personnes ayant subi des pertes à des scènes de pillage et de saccage ainsi qu’à toute la nation sénégalaise aujourd’hui meurtrie par ces évènements inédits.

Enfin, au regard de ce contexte, la 18ème édition des cauris d’or initialement programmée ce 10 juin, est reportée à une date ultérieure.

Prions ensemble pour un Sénégal de Paix et de concorde !