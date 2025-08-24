Mairie de Dakar : Barth » s’attaque à tout le monde

Partager Facebook

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, conteste la légalité de la procédure de destitution engagée contre lui. Il affirme que le préfet, agissant sur instruction ministérielle, applique une décision illégale, contraire à l’article 137 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit l’installation des maires lors des sessions ordinaires.

Barthélémy Dias a déclaré que « le préfet reçoit des instructions d’un ministre » pour exécuter une décision qu’il juge illégale. Il souligne que l’article 137, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales stipule que les maires doivent être installés lors de sessions ordinaires, une procédure qui n’a pas été respectée dans son cas.

Face à cette situation, le maire de Dakar a annoncé avoir saisi la Cour suprême pour contester la décision n°3925/F/D/DK/AP du 11 décembre 2024 concernant la démission d’un conseiller municipal. « Je suis élu par le peuple dakarois et je n’accepterai pas que certains trahissent sa volonté. Je me battrai devant la justice jusqu’au bout », a-t-il martelé.

Des tentatives de médiation sont en cours, menées par des personnalités influentes pour trouver un consensus autour d’un candidat à la mairie. Barthélémy Dias refuse de « marchander le vote des Dakarois », affirmant avoir été choisi en toute légalité. Il appelle le maire intérimaire à la « retenue et à la responsabilité », l’accusant de participer à une « forfaiture ».

Confiant, Barthélémy Dias attend la décision de la Cour suprême, qu’il considère comme seule habilitée à trancher. Il met en garde les membres de l’opposition qui participeraient à la session extraordinaire, les accusant de « trahir le peuple de Dakar ».