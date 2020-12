Condé empêche Cellou de quitter la Guinée

Nous venons de l’apprendre ! L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, a été empêché de sortir du territoire national, ce mercredi 30 décembre 2020.

Il voulait se rendre au Mali pour prendre part aux obsèques de son ami, Soumaïla Cissé, prévues ce vendredi.

Mais il a été bloqué à l’aéroport.

“Lorsque Thierno mon Directeur du protocole s’est présenté au comptoir d’Air Sénégal avec mon passeport et mon billet, il lui a été notifié que, sur instruction du Commissaire de l’aéroport, la Cie n’était pas autorisée à faire les formalités de CDD”, rapporte le concerné. Après une heure durant laquelle il s’est mis à rechercher le commissaire pour des explications, l’homme de confiance de Dalein finit par renoncer. “À mon arrivée, le personnel d’Air Sénégal me répète ce qu’il avait dit à mon directeur du protocole. Je me dirige vers le bureau du commissaire. Mais ce dernier était introuvable jusqu’à la fermeture du vol”. Face à cette situation, souligne-t-il, il n’avait d’autre choix que de rebrousser chemin. Alors qu’il était sur la liste de ceux qui devaient témoigner pour Soumaïla Cissé, l’opposant malien mort en France de Covid-19.