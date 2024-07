Conférence de presse: Diomaye rassure mais ne convainc toujours pas…

Partager Facebook

Paradoxale a été la conférence de presse du Président Bassirou Diomaye Faye ce samedi. Le président de la République a rassuré beaucoup de sénégalais même si, sur nombre de questions, il a déçu. Il a convaincu surtout du fait de son attitude, de son assurance, de sa modestie et de son désintéressement.

Nombre de sénégalais ont vu un leader modeste qui, sur la question de la transparence, semble être la bonne personne, le bon profil pour que le Sénégal se débarrasse de ses tares liées à la corruption et les délits assimilés.

Il a su utiliser les mots justes pour bâtir la confiance autour de sa personne. Et surtout, restaurer l’espoir, faire rêver.

Sur le plan de la commercialisation, il a largement réussi sa conférence de presse. Toutefois, sur beaucoup d’aspects abordés, il a été loin de convaincre. Ils ont été nombreux, les citoyens à se rendre compte que sur nombre de questions essentielles, les promesses semblent avoir été faites sans tenir compte de la réalité. Il en est ainsi des fonds politiques, de l’appel à candidature, de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, des réformes judiciaires, des relations avec certains pays, etc.

Pis, dans sa tentative de défendre son Premier Ministre Ousmane Sonko et de parler de leurs relations, il a versé dans un sentimentalisme qui n’a fait qu’accentuer les craintes de dualité au sommet de l’Etat. Le fait pour lui de reprendre et de vouloir défendre les arguments de Sonko sur la Déclaration de politique générale a été une maladresse. Ce n’est pas lui répondre service que de penser que Sonko a toujours raison. Néanmoins, sur les sujets sensibles comme les réformes judiciaires, la réduction des pouvoirs du Chef de l’Etat, etc., les sénégalais sont restés sur leur faim du fait de l’imprécision qui a caractérisée les réponses.

Néanmoins, en toile de fond, ce qui importe, pour beaucoup, c’est d’avoir un Chef d’Etat qui d’inscrit dans le « Jub, Jubbeul et le Jubanti ». N’empêche, certains ont n’ont pas manqué de déplorer le non-respect de certaines promesses. Il est aussi à regretter que de grands sujets comme la culture et le sport n’ont pas ete abordées. Et surtout le fait qu’il n’a pas su dire quelles sont les stratégies qui seront mises en place pour des innovations dans le domaine économique pour ce qui concerne les secteurs primaires et secondaires.

Assane Samb