Congrès du Syndicat des Travailleurs de la pêche: Un nouveau Secrétaire général élu

Le syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (Sytrapas) a tenu son congrès national ordinaire le samedi 28 janvier 2023 au centre national de formation des techniciens de la pêche et de l’aquaculture (CNFTPA) sis à Thiaroye-sur-Mer.

A l’issue de cette rencontre, un nouveau Secrétaire général a été élu en la personne d’Omar Dramé. Ce moment très important dans la vie d’un syndicat a vu la présence de tous les travailleurs du niveau central, mais aussi ceux des régions qui sont venus assister à l’élection du nouveau secrétaire général du Sytrapas. Cette cérémonie était présidée par Lamine Fall, premier secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal ( CNTS), dont le sytrapas est affilié.

Après le bilan moral du SG sortant, Abdoulaye Roger Dieng, et celui financier de la trésorière générale, Nogaye DIOP, l’ancien bureau a déclaré sa démission. Au demeurant, deux candidats ont déclaré leur candidature au poste de SG du sytrapas. Il s’agit du secrétaire général sortant, Abdoulaye Roger DIENG qui a dirigé le syndicat pendant 5 ans et Omar DRAME, membre actif. Les modalités du vote sont définies par les délégués du congrès. Il s’agit d’un vote physique pour ceux qui sont présents, mais aussi en ligne pour leurs camarades qui sont dans les régions.

A l’issue des votes qui se sont très bien déroulés, les résultats dans les urnes et en ligne sont déclarés par le superviseur. Elles s’établissent ainsi : sur 176 votants, le candidat sortant Abdoulaye Roger DIENG obtient 24 voix et Omar DRAME 152 voix. Ainsi ce dernier est déclaré vainqueur des élections et devient le 6e SG du Sytrapas.

Devant l’assemblée, le nouveau secrétaire général est revenu sur sa feuille de route. Le secteur de la pêche ne porte pas encore les fruits attendus de lui malgré les récentes augmentations obtenues. En effet, lesdites augmentations sont très importantes dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents et constituent un intrant majeur pour l’atteinte des objectifs.

