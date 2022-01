Conseil Départemental de Bambey : un Babacar Ndiaye peut en cacher un autre…

.La campagne électorale se déroule comme sur des roulettes au niveau du département de Bambey. Pour le contrôle du Conseil Départemental de la dite localité, les ambitions se dessinent. Au jour d’aujourd’hui, deux candidats, celui de la mouvance présidentielle (Babacar Ndiaye de Ndangalma) et celui de la grande Coaliton « Gueum Sa Bopp » (Babacar Ndiaye, Maire sortant de la Commune de Ngogom) sont les plus en vue. Le choix du premier nommé défini comme un très proche du Maire de Ndangalma et, non moins, ministre conseiller Mor Ngom, n’a pas fait l’unanimité. Des partisans de la mouvance présidentielle crient au parachutage et brandissent l’arme du boycott. L’autre Babacar Ndiaye, édile de la Commune de Ngogom, reste, quant’à lui, en pôle position si l’on se fie aux derniers sondages. Il est considéré comme le choix de raison, le meilleur candidat pour l’institution départementale de par son expérience. Il est décrit comme un homme de valeur et pétri de compétence sûre pour diriger cette institution.

Rappelons aussi que Babacar Ndiaye (Maire de Ngogom) est aussi candidat à sa propre succession au niveau de la localité qu’il dirige.