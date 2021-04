Conseil présidentiel: “Macky est boudé par la jeunesse ; dialogue qu’avec les “militants”

Le conseil présidentiel de ce Jeudi 22 Avril au CICAD a été largement retransmis en direct sur la Rts, Walf, Tfm, 7tv….Le Conseil présidentiel pour l’emploi des jeunes ne totalise pas sur le Live de 4 grandes chaînes 2000 vues”, selon Amadou Ba, membre du mouvement national des Cadres de Pastef. A l’en croire, la jeunesse a boudé le Conseil présidentiel pour l’emploi des jeunes.

D’après le membre du mouvement national des Cadres de Pastef, Amadou Ba, le leader de son parti, Ousmane Sonko, dans son interview d’hier et rien que sur Jotna Tv était à plus de 12 000 vues en live. Après avoir fait une analyse des choses, “Macky Sall est boudé par la jeunesse et ne dialogue plus qu’avec les militants de l’Apr. Voilà un signe et un signal inquiétant pour un Président en fin de mandat”, déclare M. Ba