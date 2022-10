Contrat d’armement: Le président de l’Assemblée Nationale saisi

Le gouvernement, par le biais de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, a apporté un démenti suite à un article d’un réseau de journaliste affirmant que le Ministère en charge de l’Environnement a passé un contrat d’une valeur de 45 milliards FCFA avec Aboubakar Hima, dit « Petit Boubé », trafiquant d’armes nigérien, pour l’achat de fusils d’assaut, de pistolets semi-automatiques et de munitions.

Dans un communiqué, le ministre Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises précise « A la suite de publication par un réseau de journalistes d’un contrat de fourniture d’armements entre le Ministère en charge de l’Environnement et une société dénommée LAVIE COMMERCIAL BROKERS qui ne respecterait pas les procédures de passation de marché, le Gouvernement du Sénégal tient à préciser que de telles allégations sont dénuées de tout fondement ». Les explications du gouvernement ne semblent pas avoir convaincu l’opposition dans l’affaire du contrat d’armement de 45 milliards de francs Cfa qui fait actuellement polémique. Abass Fall, le député, membre de Pastef, a annoncé avoir saisi le président de l’Assemblée nationale pour l’ouverture d’une enquête parlementaire.

«Je viens en vertu de l’article 48 du règlement intérieur de l’assemblée nationale vous saisir pour l’ouverture d’une enquête parlementaire portant sur un contrat secret de plus de 45 Milliards signé par les ministres de l’environnement et des Finances d’alors en l’occurrence Abdou Karim Sall et Abdoulaye Daouda DIALLO en décembre 2021», lit-on dans le document adressé à Ammadou Mame Diop, le président de l’Assemblée nationale. Abass Fall estime que ce contrat, qui a été signé avec un homme d’affaires nigérian douteux du nom de Abuubakar Hima dit « Petit Boube», « constitue une nébuleuse qu’il faudra clarifier pour que les sénégalais soient édifiés sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours.»