Contribution: « Les usines pour l’industrialisation des villages au Sénégal et en Afrique » (Anne Françoise Mossane Manga)

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L’industrialisation des villages constitue un levier essentiel du développement économique, scientifique et social du Sénégal et de l’Afrique. La création d’usines dans tous les départements permettra de transformer localement les matières premières, de créer des millions d’emplois et de renforcer la souveraineté industrielle du continent.

Parmi les usines à implanter figurent : les usines agroalimentaires, les usines de transformation du cacao, les usines de transformation du café, les usines de transformation du lait, les usines de transformation des fruits et légumes, les usines de transformation des céréales (mil, maïs, riz, sorgho et blé), les usines de fabrication de farine, les usines de fabrication de pâtes alimentaires, les usines de fabrication de biscuits, les usines de fabrication de chocolat, les usines de fabrication de jus de fruits, les usines de fabrication de boissons gazeuses, les usines de fabrication d’eau minérale, les usines de fabrication de sucre, les raffineries de sucre, les usines de transformation des huiles végétales, les usines de transformation des arachides, les usines de transformation du manioc, les usines de transformation des noix de cajou, les usines de transformation du coton, les usines textiles, les usines de confection de vêtements, les usines de fabrication de chaussures, les tanneries et usines de transformation du cuir.

Le secteur des ressources halieutiques et animales doit également être développé grâce aux usines de transformation du poisson, aux usines de conservation des produits de la mer, aux usines de transformation de la viande, aux abattoirs industriels modernes, aux usines de fabrication d’aliments pour bétail et aux usines de fabrication de produits laitiers.

Dans le domaine industriel, il est nécessaire de créer des cimenteries, des briqueteries, des usines de fabrication de verre, des usines de fabrication de céramiques, des usines de fabrication de matériaux de construction, des usines sidérurgiques, des usines de fabrication d’aluminium, des usines métallurgiques, des usines de fabrication de câbles électriques, des usines de fabrication de batteries, des usines d’assemblage automobile, des usines de fabrication de motocyclettes, des usines de fabrication de bicyclettes ainsi que des usines de fabrication de pièces détachées.

L’Afrique doit également investir dans les industries chimiques et pharmaceutiques grâce aux usines pharmaceutiques, aux usines de fabrication de vaccins, aux usines de fabrication de matériel médical, aux usines de fabrication de produits cosmétiques, aux usines de fabrication de savon, aux usines de fabrication de détergents, aux usines de fabrication de produits d’hygiène, aux usines pétrochimiques et aux raffineries de pétrole.

L’avenir industriel africain passe aussi par les nouvelles technologies avec les usines d’assemblage d’ordinateurs, les usines de fabrication de téléphones portables, les usines de fabrication de composants électroniques, les usines de fabrication de panneaux solaires, les usines de fabrication d’éoliennes, les usines de fabrication de transformateurs électriques, les usines de fabrication de satellites, les usines d’assemblage de drones civils et industriels ainsi que les usines de fabrication d’équipements informatiques.

Enfin, la protection de l’environnement nécessite la création d’usines de recyclage des déchets plastiques, des usines de recyclage du verre, des usines de recyclage des métaux, des usines de traitement des eaux usées, des usines de valorisation des déchets organiques et des usines de production de biogaz.

Ces usines contribueront à faire du Sénégal et de l’Afrique des pôles industriels modernes, capables de transformer leurs richesses naturelles sur place, de favoriser l’innovation scientifique et technologique et d’assurer un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

Article 1 : Les usines agroalimentaires, textiles et de transformation des matières premières

Les usines à implanter dans les départements du Sénégal et de l’Afrique comprennent les usines agroalimentaires, les usines de transformation du cacao, les usines de transformation du café, les usines de transformation du lait, les usines de transformation des arachides, les usines de transformation des noix de cajou, les usines de transformation du manioc, les usines de transformation des bananes, les usines de transformation des mangues, les usines de transformation des ananas, les usines de transformation des oranges, les usines de transformation des papayes, les usines de transformation des citrons, les usines de transformation des dattes, les usines de transformation des pastèques, les usines de transformation des fruits rouges, les usines de transformation des légumes, les usines de transformation des pommes de terre, les usines de transformation des oignons, les usines de transformation des tomates, les usines de transformation du piment, les usines de transformation des céréales, les usines de transformation du riz, du mil, du maïs, du sorgho et du blé.

Il convient également de créer des usines de fabrication de farine, des usines de fabrication de pain industriel, des usines de fabrication de pâtes alimentaires, des usines de fabrication de biscuits, des usines de fabrication de chocolat, des usines de fabrication de confitures, des usines de fabrication de jus de fruits, des usines de fabrication d’eau minérale, des usines de fabrication de boissons gazeuses, des usines de fabrication de boissons énergétiques, des usines de fabrication de sucre, des raffineries de sucre, des usines de fabrication d’huiles végétales, des usines de fabrication de produits laitiers, des usines de fabrication de conserves alimentaires, des usines de fabrication de produits surgelés et des usines de fabrication d’épices.

Les usines de transformation du coton, les usines textiles, les usines de fabrication de tissus, les usines de fabrication de basin, les usines de fabrication du wax africain, les usines de confection de vêtements, les usines de fabrication des uniformes scolaires et professionnels, les usines de fabrication de chaussures, les usines de fabrication des sacs, les usines de fabrication des chapeaux, les tanneries industrielles et les usines de transformation du cuir participent également au développement industriel du continent.

Article 2 : Les usines pharmaceutiques, chimiques, électroniques et énergétiques

Les usines pharmaceutiques, les usines de fabrication de vaccins, les usines de fabrication de matériel médical, les usines de fabrication des médicaments génériques, les usines de fabrication des produits d’hygiène, les usines de fabrication des savons, les usines de fabrication des détergents, les usines de fabrication des cosmétiques, les usines de fabrication des parfums, les usines pétrochimiques et les raffineries de pétrole doivent être implantées dans l’ensemble des départements.

L’industrialisation doit également comprendre les usines de fabrication des panneaux solaires, les usines de fabrication des batteries électriques, les usines de fabrication des transformateurs électriques, les usines de fabrication des câbles électriques, les usines de fabrication des compteurs électriques, les usines d’assemblage des ordinateurs, les usines de fabrication des téléphones portables, les usines de fabrication des semi-conducteurs, les usines de fabrication des puces électroniques, les usines de fabrication des appareils électroménagers, les usines de fabrication des téléviseurs, les usines de fabrication des climatiseurs et les usines de fabrication des équipements informatiques.

Le secteur énergétique doit comprendre les usines de production de biogaz, les usines de fabrication des éoliennes, les usines de fabrication des équipements hydroélectriques, les usines de fabrication des équipements pour centrales électriques, les usines de recyclage des déchets plastiques, les usines de recyclage des métaux, les usines de recyclage du verre, les usines de traitement des eaux usées et les usines de dessalement de l’eau de mer.

Article 3 : Les usines industrielles, automobiles, navales, ferroviaires, aéronautiques et spatiales

Les cimenteries, les briqueteries, les usines de fabrication du verre, les usines métallurgiques, les usines sidérurgiques, les usines de fabrication de matériaux de construction, les usines de fabrication de meubles, les usines de fabrication des portes et fenêtres, les usines de fabrication des peintures industrielles, les usines de fabrication des emballages et les usines de fabrication des équipements agricoles constituent des secteurs stratégiques.

Il est également nécessaire de créer des usines d’assemblage automobile, des usines de fabrication des pièces détachées automobiles, des usines de fabrication des motocyclettes, des usines de fabrication des bicyclettes, des usines de fabrication des autobus, des usines de fabrication des camions, des usines de fabrication des tracteurs agricoles, des usines de fabrication des locomotives et des wagons ferroviaires.

Le continent africain doit aussi disposer d’usines de construction navale, d’usines de fabrication des bateaux de pêche, d’usines de fabrication des navires marchands, d’usines de fabrication des drones civils, d’usines de fabrication des hélicoptères civils, d’usines de fabrication des avions civils, d’usines de fabrication des satellites, d’usines de fabrication des fusées spatiales, d’usines de fabrication des équipements spatiaux, d’usines de fabrication des télescopes scientifiques et d’usines de fabrication des instruments de recherche scientifique.

Enfin, les usines de transformation du poisson, les usines de transformation de la viande, les abattoirs industriels modernes, les usines de fabrication des aliments pour bétail, les usines de fabrication des aliments pour volailles et les usines de conservation des produits halieutiques doivent compléter cette politique d’industrialisation afin de garantir l’autosuffisance alimentaire, la création massive d’emplois et le développement scientifique et technologique du Sénégal et de l’Afrique.

Article 4 : Les usines minières, scientifiques, technologiques et industrielles spécialisées

Les usines de transformation de l’or, les usines de transformation du fer, les usines de transformation du cuivre, les usines de transformation du manganèse, les usines de transformation de la bauxite, les usines de transformation du phosphate, les usines de transformation du zircon, les usines de transformation du lithium, les usines de transformation du diamant, les usines de transformation du nickel, les usines de transformation du cobalt, les usines de transformation du titane, les usines de transformation du tungstène, les usines de transformation de l’étain, les usines de transformation du plomb, les usines de transformation du zinc, les usines de transformation de l’uranium, les usines de transformation des terres rares et les usines de fabrication d’alliages métalliques.

Les usines de fabrication de robots industriels, les usines de fabrication de robots agricoles, les usines de fabrication de robots médicaux, les usines de fabrication de machines-outils industrielles, les usines de fabrication des imprimantes 3D, les usines de fabrication des bras robotiques, les usines de fabrication des machines agricoles, les usines de fabrication des moissonneuses-batteuses, les usines de fabrication des systèmes d’irrigation, les usines de fabrication des pompes hydrauliques et les usines de fabrication des équipements de forage figurent également parmi les industries stratégiques.

Le développement scientifique nécessite la création d’usines de fabrication de microscopes, d’usines de fabrication de télescopes, d’usines de fabrication des spectromètres, d’usines de fabrication des équipements de laboratoire, d’usines de fabrication des appareils d’imagerie médicale, d’usines de fabrication des scanners médicaux, d’usines de fabrication des appareils d’IRM, d’usines de fabrication des équipements de radiologie, d’usines de fabrication des prothèses médicales, d’usines de fabrication des implants médicaux, d’usines de fabrication des équipements dentaires et d’usines de fabrication des équipements chirurgicaux.

Les usines de fabrication des fibres optiques, les usines de fabrication des serveurs informatiques, les usines de fabrication des centres de données modulaires, les usines de fabrication des antennes de télécommunications, les usines de fabrication des routeurs, les usines de fabrication des modems, les usines de fabrication des équipements de cybersécurité, les usines de fabrication des capteurs électroniques, les usines de fabrication des cartes électroniques, les usines de fabrication des composants pour l’intelligence artificielle et les usines de fabrication des équipements de l’Internet des objets doivent également être implantées.

Enfin, les usines de fabrication du papier, les usines de fabrication du carton, les usines de fabrication des cahiers, les usines de fabrication des livres, les usines de fabrication des stylos, les usines de fabrication des fournitures scolaires, les usines de fabrication des instruments de musique, les usines de fabrication des équipements sportifs, les usines de fabrication des jouets, les usines de fabrication des luminaires, les usines de fabrication des meubles scolaires, les usines de fabrication des équipements hôteliers et les usines de fabrication des équipements de restauration complètent cette politique d’industrialisation.

Article 5 : Les usines de biotechnologie, de l’aéronautique, du spatial, de l’énergie et des transports

Les usines de biotechnologie, les usines de génie génétique, les usines de fabrication d’enzymes industrielles, les usines de fabrication de ferments alimentaires, les usines de culture cellulaire, les usines de fabrication de biomatériaux, les usines de fabrication de bioplastiques, les usines de fabrication des réactifs de laboratoire, les usines de fabrication des kits de diagnostic médical, les usines de fabrication des équipements de biologie moléculaire, les usines de fabrication des équipements de séquençage génétique, les usines de fabrication des banques de tissus biologiques et les usines de fabrication des produits issus des biotechnologies constituent des industries d’avenir.

Dans le secteur aéronautique et spatial, il convient de créer des usines de fabrication des moteurs d’avions, des usines d’assemblage d’avions commerciaux, des usines d’assemblage d’avions légers, des usines de fabrication des hélices d’avions, des usines de fabrication des équipements de navigation aérienne, des usines de fabrication des simulateurs de vol, des usines de fabrication des satellites de télécommunications, des usines de fabrication des satellites météorologiques, des usines de fabrication des satellites d’observation de la Terre, des usines de fabrication des lanceurs spatiaux, des usines de fabrication des modules spatiaux, des usines de fabrication des combinaisons spatiales et des usines de fabrication des équipements destinés aux stations spatiales.

Le développement énergétique doit comprendre les usines de fabrication des batteries au lithium, les usines de fabrication des batteries au sodium, les usines de fabrication des piles à combustible, les usines de production d’hydrogène vert, les usines de liquéfaction du gaz naturel, les usines de fabrication des équipements solaires thermiques, les usines de fabrication des turbines hydroélectriques, les usines de fabrication des groupes électrogènes, les usines de fabrication des stations de recharge électrique, les usines de stockage industriel de l’énergie ainsi que les usines de fabrication des réseaux électriques intelligents.

Dans le secteur des transports, les usines de fabrication des tramways, les usines de fabrication des métros, les usines de fabrication des trains à grande vitesse, les usines de fabrication des locomotives électriques, les usines de fabrication des autobus électriques, les usines de fabrication des véhicules utilitaires, les usines de fabrication des ambulances, les usines de fabrication des véhicules agricoles, les usines de fabrication des véhicules amphibies, les usines de fabrication des remorques industrielles, les usines de fabrication des conteneurs maritimes et les usines de fabrication des équipements portuaires participent au renforcement des infrastructures industrielles africaines.

Les usines de fabrication des ascenseurs, les usines de fabrication des escaliers mécaniques, les usines de fabrication des systèmes de climatisation industrielle, les usines de fabrication des systèmes de sécurité incendie, les usines de fabrication des équipements de vidéosurveillance, les usines de fabrication des systèmes domotiques, les usines de fabrication des équipements de construction intelligents et les usines de fabrication des équipements de ville intelligente viennent compléter cet ambitieux programme industriel.

Conclusion : Une nouvelle ère industrielle pour le Sénégal et l’Afrique

La création de ces nombreuses usines dans les départements du Sénégal et dans les pays africains représente une vision ambitieuse de transformation économique, sociale et scientifique. En développant des industries agroalimentaires, minières, pharmaceutiques, énergétiques, technologiques, manufacturières et environnementales, l’Afrique pourra valoriser ses ressources locales, créer des emplois durables et réduire sa dépendance aux importations.

L’industrialisation permettra également de renforcer la formation des jeunes, de stimuler la recherche scientifique, de favoriser l’innovation et de construire une économie africaine moderne basée sur la production, la transformation et le savoir-faire local. Ces usines constitueront les fondations d’un continent plus autonome, compétitif et capable de répondre aux défis du XXIᵉ siècle.

Ainsi, l’installation de ces unités industrielles dans les villages et les villes africaines peut devenir un véritable moteur de développement durable, de prospérité et de progrès pour les générations présentes et futures.