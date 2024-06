Contrôle de la baisse des Prix: Le gouvernement annonce une série de mesures 

Partager Facebook

Invité sur la télévision nationale, le ministre du commerce a annoncé l’envoi sur le terrain de 1000 volontaires chargés de contrôler l’application de la baisse des prix. Serigne Guèye Diop a, en outre, indiqué l’implication des « Bajenou gox » dans le contrôle des prix et la mise en place des mesures de publicité et d’affichage des prix devant les boutiques.

Après avoir diminué les prix de certaines denrées alimentaires, le gouvernement du Sénégal compte mettre en place un dispositif pour faire appliquer ces nouveaux prix homologués. En effet, conscient que certains boutiquiers seront réfractaires à cette baisse annoncée, le gouvernement, par le biais du ministre du commerce, a informé ce samedi la mobilisation de 1000 volontaires en charge de contrôler l’effectivité des mesures prises. « Un programme de 1000 volontaires est en train d’être peaufiné pour l’exécution des nouveaux prix.

Des jeunes sénégalais qui sont partout sur le territoire seront envoyés sur le terrain avec des supports électroniques de géolocalisation pour signaler toute déviation par rapport aux prix fixés », a fait savoir le ministre du commerce. Dans le même ordre d’idées, Serigne Gueye Diop indique que les «Bajenou gox », les chefs de village, ainsi que les chefs de quartier seront impliqués dans le contrôle de la baisse des prix. Toujours dans le cadre de faire respecter les prix homologués, le ministre du commerce annonce l’élargissement de ses brigades et services de commerce à l’intérieur du pays. Ils passeront ainsi de 33 à 46 si on s’en tient à ses dires.

Enfin, Serigne Guèye Diop a mentionné qu’une série de dispositions visant la publicité et l’affichage des prix dans toutes les boutiques sera mise en place. Pour rappel, la baisse des prix concerne essentiellement le riz brisé non parfumé qui passe de 450f CFA à 410 f, le sucre cristallisé qui sera désormais disponible à 600f au lieu de 650, le pain qui connait une baisse de 25f et l’huile dont le prix du litre connait une réduction de 100f. À noter également que le prix du ciment a été réduit avec la suppression de la taxe parafiscale de 2000f.