Convention entre École de formation et Entreprise: Supdeco et Dakarnave signent un partenariat

L’Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (Supdeco Dakar) et la société Dakarnave ont signé un contrat de partenariat. C’est un accord visant à renforcer le potentiel d’expertise entre deux parties afin de réaliser efficacement les différents projets et programmes respectifs.

L’Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (Supdeco Dakar) et la société Dakarnave ont signé une convention de partenariat. Celle-ci est destinée à développer et à exécuter, dans les domaines jugés opportuns par les deux parties tels que : des programmes de stage et d’insertion professionnelle des diplômés; des formations qualifiantes ; des programmes d’accompagnement sur mesure, en langues, en management, en logistique et en informatique.

Cette liste n’est pas exhaustive. L’inclusion de nouveaux domaines pourra être envisagée et fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

A travers cet accord, Supdeco Dakar entend renforcer ses relations avec cette entreprise en vue de promouvoir la Recherche et le Développement par des applications pratiques et concrètes, utiles au développement industriel et commercial. Il faut dire qu’un partenariat entre une école privée d’enseignement supérieur et une entreprise répond à des objectifs de renforcement de capacités techniques et managériales, et constitue en même temps un champ efficace de collaboration pour le développement conjoint de projets d’ingénierie et d’infrastructures de pointe.

En ce qui concerne Dakarnave, ce type de partenariat s’inscrit dans le cadre de sa politique d’Attraction et de Recrutement et de sa volonté de recourir aux ressources humaines formées localement pour soutenir le développement de la structure et trouver ses futurs leaders. Ce partenariat contribuera donc à renforcer le potentiel d’expertise des deux parties afin de réaliser efficacement les différents projets et programmes respectifs. Il constitue une initiative » salutaire et efficace, pour contribuer ensemble au développement durable de l’Afrique, grâce à la mise en commun des ressources et des expertises des parties et à leur volonté affichée de relever ensemble les défis du développement », Souligne-t-on dans un communiqué.