Coopération Internationale: Le Sénégal Et L’Ukraine Signent plusieurs accords

L’Ukraine maintient toujours ses relations avec ses pays amis, tel que le Sénégal, même si la guerre persiste toujours. En effet le Sénégal, vient de signer un accord visant à renforcer sa coopération avec ce pays. Et ces accords concernent plusieurs domaines dont le numérique.

Malgré l’assaut de la Russie en Ukraine, le Sénégal et le pays de Zelynski veulent toujours renforcer leur coopération . Hier, Aïssatou Tall Sall, la nouvelle ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur et le ministre Ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba ont signé un protocole d’accord dans plusieurs domaines, notamment le numérique. Cette signature de huit accords et protocoles, dont le premier remonte au 25 novembre 1992, depuis que l’Ukraine est devenue indépendant. Selon elle, l’évolution du commerce entre le Sénégal et l’Ukraine s’élève à 102 millions de dollars US, environ 68 milliards de francs CFA. Elle ajoute que les exportations de l’Ukraine vers le Sénégal, portent essentiellement sur les produits de pêche et les minerais estimées à 89 millions de dollars US, soit près de 60 milliards de francs CFA.

L’accord prend en compte plusieurs domaines, notamment le numérique. Le volume du commerce entre le Sénégal et l’Ukraine s’élève à 102 millions de dollars US, environ 68 milliards de francs CFA en plus des exportations de l’Ukraine vers le Sénégal, qui portent essentiellement sur les produits de pêche et les minerais, sont estimées à 89 millions de dollars US, soit près de 60 milliards de francs CFA. ‘’C’est peu dans la mesure où nous avons d’énormes potentialités pour augmenter le volume de nos échanges’’, a estimé Aïssata Tall Sall. Un conseil sénégalo-ukrainien a été créé dans le but de consolider les relations bilatérales des deux Etats, a rappelé Aïssata Tall Sall, ajoutant : ‘’Nous devons continuer à aller dans ce sens, malgré les difficultés que rencontre votre pays.’’ ‘’Votre visite n’est pas seulement diplomatique et politique. C’est aussi une grande marque de reconnaissance de la qualité et de la profondeur des relations qui unissent nos deux pays’’, a-t-elle souligné.