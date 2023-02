Corée du Nord: Tirs de missiles, l’ONU appelle à la reprise du dialogue

Le Secrétaire général de l’ONU a fermement condamné dimanche le nouveau tir d’un missile balistique de portée intercontinentale par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), alors que des informations ont indiqué que deux autres missiles ont été lancés lundi. Selon des informations parues dans la presse, la RPDC a lancé samedi un missile à longue portée qui a atterri en mer dans la zone économique exclusive du Japon, ce qui a incité les États-Unis à déployer dimanche des exercices aériens conjoints avec le Japon et la République de Corée. Lundi, la presse a indiqué que la RPDC avait utilisé un lance-roquettes multiple de 600 mm pour lancer deux missiles supplémentaires.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans une déclaration publiée par son porte-parole, a réitéré son appel à la Corée du Nord pour qu’elle s’abstienne immédiatement de toute nouvelle action provocatrice. Il a également appelé Pyongyang à respecter pleinement ses obligations internationales en vertu de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et à reprendre le dialogue menant à une paix durable et à la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne.

Le Conseil de sécurité a tenu une réunion lundi après-midi à ce sujet, au cours de laquelle il a été informé de la situation par le Sous-Secrétaire général des Nations Unies Khaled Khiari, du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix.

M. Khiari a noté que la RPDC a considérablement augmenté ses activités de lancement de missiles en 2022, dont environ 70 lancements utilisant la technologie des missiles balistiques. « La plupart des systèmes testés sont capables de frapper des cibles dans la péninsule coréenne. Des systèmes capables d’atteindre certaines parties de l’Amérique du Nord ont également été testés à deux reprises l’année dernière et à nouveau le 18 février », a-t-il dit. Il a également noté qu’en septembre 2022, la RPDC a approuvé une nouvelle loi qui définissait les conditions dans lesquelles elle pouvait utiliser des armes nucléaires, y compris de manière préventive dans certaines circonstances. Selon le haut responsable onusien, « un septième essai nucléaire serait une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité ». Il a toutefois observé que la RPDC « a clairement déclaré son intention de poursuivre ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ».

« La situation dans la péninsule coréenne continue d’aller dans la mauvaise direction. Les tensions continuent d’augmenter, en raison du cycle action-réaction négatif, sans aucune voie de sortie en vue », a déclaré M. Khiari. « Le Secrétaire général regrette profondément les divisions qui ont empêché la communauté internationale d’agir sur la RPDC, ainsi que sur d’autres menaces à la paix et à la sécurité dans le monde. La péninsule coréenne doit être une zone de coopération ».

Réduire les tensions

Selon M. Khiari, plusieurs mesures pratiques pourraient réduire les tensions. « Premièrement, la RPDC doit prendre des mesures immédiates pour reprendre le dialogue menant à une paix durable et à la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne. Cela devrait inclure la RPDC s’abstenant d’effectuer de nouveaux lancements utilisant la technologie des missiles balistiques ou des essais nucléaires », a-t-il dit.

« Deuxièmement, une approche globale est nécessaire. Nous nous félicitons de l’engagement du Conseil de sécurité en faveur d’une solution pacifique, globale, diplomatique et politique à la situation dans la péninsule coréenne, ainsi que de l’importance que le Conseil accorde aux efforts visant à réduire les tensions. La diplomatie – et non l’isolement – est la seule voie à suivre », a-t-il ajouté.

« Troisièmement, il est essentiel d’éviter une escalade involontaire. Les canaux de communication doivent être améliorés, en particulier de militaire à militaire. Éviter la rhétorique conflictuelle contribuera à réduire les tensions politiques et à créer un espace pour explorer les voies diplomatiques », a-t-il encore dit.

M. Khiari a aussi souligné sa préoccupation concernant la situation humanitaire en RPDC. « L’ONU est prête à aider la RPDC à répondre aux besoins médicaux et autres besoins humanitaires. Pour permettre une réponse rapide et efficace, nous réitérons notre appel à l’entrée sans entrave du personnel international, y compris le Coordonnateur résident, et des fournitures humanitaires », a-t-il dit.