CORONAVIRUS : 34 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET 01 DÉCÈS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, lundi, 34 nouvelles contaminations au Covid-19 et un décès lié à cette maladie. ’’Sur 1287 tests réalisés au cours des dernières 24h, 34 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%’’, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.

Ces nouvelles contaminations concernent 11 contacts suivis et 23 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays. Un (01) décès a été enregistré, dimanche. Le ministère a rapporté que 41patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 17cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 39 465 cas positifs dont 39 125 guéris, 1079 décédés, et 170 donc sous traitement Le ministère a signalé qu’à la date du 12 avril, 351 372 personnes ont été vaccinées.