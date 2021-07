Coronavirus: Un bébé âgé d’un mois testé positif au covid

Les bébés peuvent aussi être atteints par le Covid-19. Oui, les tout-petits peuvent également être infectés par le coronavirus Sars-Cov-2 : plusieurs rapports mentionnent des nouveau-né infectés durant la grossesse (donc malades à la naissance) ou encore des bébés infectés par leurs parents (atteints du Covid-19) après la naissance. Le Covid-19 peut survenir à tout âge, y compris chez le nourrisson (avant l’âge de 3 mois).

Une confirmation de contamination de ce genre a été faite à l’hôpital Albert Royer. Selon Xibaaru qui donne l’information, un nourrisson d’un mois est infecté de la Covid-19 et cette information à été certifiée par Idrissa Demba Ba pédiatre à l’hôpital.

Selon la même source des enfants, beaucoup de bébés et jeunes enfants sont durement touchés par le coronavirus. Les plus jeunes sont âgés d’un mois, d’autres entre 2 et 7 ans. Une situation inédite et inquiétante selon le médecin qui alerte sur cette nouvelle tournure de la pandémie. »

Le Covid-19 n’est généralement pas dangereux pour les enfants. Ainsi, le 20 octobre 2020, les enfants (âgés de 0 à 18 ans) représentaient moins de 1 % des patients hospitalisés et des décès liés à l’épidémie de coronavirus.

Et si les récits tragiques de décès de nouveau-nés à cause du Covid-19 ont tendance à accentuer l’inquiétude des parents, il est à noter que, depuis le 1er mars 2020, “seulement” 3 décès d’enfants âgés de 0 à 14 ans ont été enregistrés en France.