Cosec : les premiers mots de Ndione après son limogeage

Dans une lettre que nous publions in extenso, l’ancien DG du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), Mamadou Ndione, par ailleurs maire de la commune de Diass, a remercié le Chef de l’Etat Macky Sall et souhaité plein succès à son successeur, l’ancien Ministre Abdoulaye Diop.

«Merci beaucoup ! Après 1834 jours soit 5 ans et 8 jours à la tête du COSEC, je rends grâce à Dieu et remercie vivement le Chef de l’État Son Excellence Monsieur Macky Sall pour la confiance portée sur ma modeste personne. Je remercie ma famille, le personnel du COSEC ainsi que le Conseil d’Administration pour l’accompagnement immense durant tous ces merveilleux jours au service des chargeurs et de toute l’économie nationale. Je félicite et prie pour le succès de mon successeur l’ancien Ministre Abdoulaye Diop qui, en revenant comme DG du COSEC n’est pas en terrain inconnu. Merci à tous les Sénégalais en particulier à mes chers concitoyens de Diass. Que Dieu nous garde !».