Côte d’Ivoire: Baba Ndiaye, Pdt CDK, distingué

Le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack est encore au podium. M. Baba Ndiaye, pour le nommer, vient d’être honoré à la plus haute dignité des traditions en Côte d’Ivoire par le Professeur Essiagne Sesse, Président de la région des Grands Ponts et, non moins, partenaire de son institution. Il a reçu son sacre en marge de l’atelier international multi-pays axé sur la migration et le développement tenu à Abidjan les 18 et 19 Novembre 2021.

Rappelons que M.Baba Ndiaye a été plusieurs fois distingué au Sénégal et, partout ailleurs.Ce qui lui a valu le titre de meilleur leadership local confirmé. Bravo, Prézi !