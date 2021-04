Coupe Arabe de la FIFA : 4 nations africaines qualifiées d’office, Mauritanie et Comores en barrages

En marge du tirage au sort de la Coupe Arabe de la FIFA (organisée du 1er au 18 décembre 2021 au Qatar) qui aura lieu mardi à 18h GMT, la FIFA a dévoilé ce lundi le format de la compétition.

Au total, 23 nations vont prendre part à ce tournoi (douze asiatiques et onze africaines), mais seules les 9 équipes les mieux classées au classement FIFA, dont le Qatar, pays-hôte, ont directement gagné leur billet pour la phase finale, ce qui concerne 4 nations africaines : l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et l’Egypte. Pour accéder à la phase de groupes, les 14 autres nations (dont 7 africaines) devront disputer un barrage qui se déroulera sur un seul match.

Cela concerne les Comores qui affronteront la Palestine, la Mauritanie qui se frottera au Yémen, la Somalie qui défiera Oman, Djibouti, opposé au Liban, le Soudan du Sud qui a hérité de la Jordanie, et enfin la Libye et le Soudan qui en découdront dans un barrage 100% africain.

Les 9 équipes qualifiées d’office pour la Coupe Arabe : Qatar, Tunisie, Algérie, Maroc (chapeau 1), Egypte, Arabie saoudite, Irak, Emirats Arabes Unis (chapeau 3), Syrie (chapeau 4).

Les affiches des barrages (un match sec, lieu et date à définir) :

Oman Vs Somalie

Liban Vs Djibouti

Jordanie Vs Soudan du Sud

Bahreïn Vs Koweït

Mauritanie Vs Yémen

Palestine Vs Comores

Libye Vs Soudan