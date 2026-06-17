Coupe du monde 2026 : Kalidou Koulibaly appelle les Sénégalais à rester unis derrière les Lions

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Le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a appelé les supporters à continuer à soutenir les Lions malgré leur défaite face à la France mardi, estimant que l’unité sera déterminante pour la suite de la Coupe du monde.

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‎Le Sénégal a été battu (1-3) par laFrance en match d’ouverture du groupe I de la Coupe du monde 2026.

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‎”J’espère que les Sénégalais vont continuer à être derrière nous parce qu’on a besoin d’eux”, a déclaré le défenseur d’Al Hilal en Arabie Saoudite au terme de la rencontre.

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‎Très touché par l’ambiance dans les tribunes, Koulibaly a tenu à saluer la mobilisation du public sénégalais. “Aujourd’hui, dans les tribunes, c’était vraiment incroyable. Je tiens à les remercier. On joue pour eux. Aujourd’hui, ils ont répondu présents”, a-t-il souligné.

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‎Déçu par ce revers, le capitaine des Lions a reconnu que le public attendait plus.”Il y a beaucoup de supporters qui sont déçus aujourd’hui. Mais il faut rester unis. C’est dans l’unité qu’on va réussir à aller le plus loin possible”, a insisté l’ancien joueur de Naples en Italie.

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‎Malgré le résultat, négatif, Koulibaly a assuré que le groupe reste mobilisé pour les prochaines échéances. “Le prochain match arrive très vite”, a-t-il rappelé, promettant que les joueurs feront le nécessaire pour rebondir.

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‎”Je ferai tout et nous ferons tout pour qu’ils (supporters) soient contents lors du prochain match. On va analyser nos erreurs. On va analyser ensuite la Norvège. On va bien travailler sur les détails, sur tout ce qui a manqué aujourd’hui”, a-t-il affirmé.

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‎ “Aujourd’hui, on avait comme adversaire une équipe qui était souvent dans le dernier carré, voire finaliste”, a-t-il relevé, reconnaissant toutefois que les Lions ont manqué de réalisme devant les buts et ont pris un score lourd pour un match de Coupe du monde.

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‎”Le football, ce sont des détails. Aujourd’hui, on a failli sur quelques situations. Mais on va rester confiants”, a insisté le défenseur central sénégalais.

Il estime par ailleurs que cette rencontre doit désormais appartenir au passé. “Tout le monde parlait de ce match de 2002. Je pense que c’est bien que ce match soit passé. Maintenant, on va se concentrer sur la Coupe du monde”, a-t-il dit.