Sanctions après-combat : Lac 2 perd plus d’un million F CFA, la licence de Prince confisquée

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Malgré sa belle victoire contre Prince lors du gala de Baye Ndiaye à l’Arène nationale, Lac de Guiers 2 a vu sa joie douchée par de lourdes sanctions financières. Record indique que le manager du « Puncheur du Walo », Mouhamed Aly, s’est présenté mardi au siège de la Fédération de lutte pour récupérer le reliquat de son poulain, mais le leader de l’écurie Walo a perdu au total 1 020 000 FCFA.

Dans le détail, rapporte le journal spécialisé, un million de francs lui a été retiré pour l’introduction d’un « surplus de bouteilles dans l’enceinte » après la fin de son « temps de préparation mystique », complété par une amende de 20 000 FCFA pour avoir dépassé son temps de « Touss » de deux minutes.

De son côté, son adversaire vaincu, Prince, fait face à une situation bien plus complexe. Le quotidien sportif précise que le lutteur de Pikine n’a pas pu toucher son reliquat et que sa licence a été confisquée. Il est convoqué ce mercredi devant la commission règlement et discipline pour répondre des « coups qu’il a portés sur son adversaire alors que le combat était déjà fini ».

Dans le même dossier disciplinaire, ajoute Record, Niang Ballo est également convoqué pour des comportements jugés excessifs lors de son face-à-face avec Mbaye Gouye Gui, en prélude à leur affrontement du 12 juillet pour Jambaar Productions.

Par ailleurs, conclut la même source, Double Moteur a vu son cachet amputé de 200 000 FCFA pour accumulation d’avertissements et coups irréguliers, malgré sa victoire contre Baye Mandiaye.