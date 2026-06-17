Diodio de « Baabel » arrêtée avec de la cocaïne et des objets sexuels

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Suite à une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux montrant l’actrice Diodio de la série « Baabel » en train de consommer de la drogue, le procureur Saliou Dicko s’est autosaisi en ordonnant la gendarmerie de Keur Massar de l’interpeller.

En exécutant l’instruction du chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, les enquêteurs ont localisé Mame Diarra DIOP, alias Diodio de « Baabel », dans un appartement situé à Mbao. À bord d’un véhicule banalisé, des gendarmes en civil ont surpris l’actrice et trois hommes en train de consommer de la drogue.

Ayant senti la présence des forces de défense et de sécurité, les quatre suspects se sont enfermés dans l’appartement pendant plus d’une heure, mettant à profit ce délai pour dissimuler le reste de la drogue et d’autres objets compromettants avant d’ouvrir la porte.

Les gendarmes ont procédé à l’interpellation de Mame Diarra DIOP, alias Diodio de « Baabel », âgée de 22 ans, du chauffeur de taxi Talla DIA, 37 ans, du technicien en génie civil Babacar DIÈNE, 31 ans, et du plombier Baye Zalé MBENGUE, 18 ans, selon des sources de Seneweb.

La perquisition minutieuse de l’appartement s’est révélée fructueuse. Les enquêteurs ont découvert sur place environ un gramme de chanvre indien, au moins six flacons utilisés pour la consommation de stupéfiants, une bonbonne, des objets à caractère sexuel, des résidus de crack ainsi que 300 grammes d’une poudre blanche supposée être de la cocaïne. Un échantillon de cette poudre a fait l’objet d’un test rapide au moyen d’un kit de détection, dont le résultat s’est révélé positif à la cocaïne, au vu de la coloration bleue affichée sur le kit testeur.

À l’issue de cette opération, les quatre suspects ont été acheminés dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, où ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et usage de stupéfiants (cocaïne, chanvre indien et crack). D’autres membres de ce réseau sont activement recherchés par les enquêteurs.

La gendarmerie nationale, sous le commandement du Général Martin FAYE, est plus que jamais déterminée à lutter contre le trafic de stupéfiants, la criminalité et la délinquance sous toutes leurs formes