Cour des comptes : Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président

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Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination de Monsieur Abdoul Madjib Gueye au poste de Premier Président de la Cour des comptes, selon un communiqué officiel de la Présidence rendu public ce mardi.

Conseiller maître de classe exceptionnelle et précédemment président de la Chambre des entreprises publiques, Abdoul Madjib Gueye succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Cette nomination a été actée par le décret n° 2026-1177 du 16 juin 2026.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la gouvernance de la Cour des comptes, institution chargée du contrôle des finances publiques et de la promotion de la transparence dans la gestion des ressources de l’État. Fort de son expérience au sein de la haute juridiction financière, Abdoul Madjib Gueye est appelé à poursuivre les missions de contrôle et d’évaluation des politiques publiques au service de la bonne gouvernance.