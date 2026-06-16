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Saint-Louis : un cinquième décès alourdit le bilan de l’effondrement de l’immeuble de Pikine

16 juin 2026 Actualité

Le bilan de l’effondrement de l’immeuble survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2026 au quartier Pikine de Saint-Louis (nord-ouest)  s’est alourdi à cinq morts, après le décès d’un des blessés admis à l’hôpital régional.

« Un blessé est malheureusement décédé. Ce qui porte le bilan maintenant à cinq morts », a déclaré le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, ce mardi,  lors d’un point de presse tenu en marge de la visite du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Il a par ailleurs salué le déplacement du ministre sur les lieux du drame, soulignant qu’il a permis de faire le point sur la situation et les mesures d’accompagnement envisagées.

Évoquant les conséquences de cette tragédie, Al Hassan Sall a indiqué que « le propriétaire a perdu son immeuble », en plus des pertes en vies humaines. Selon lui, « les besoins ont été identifiés » et concernent notamment « un accompagnement financier et psychosocial » des victimes et de leurs familles.

D’après l’APS, un premier bilan communiqué par une source sécuritaire faisait état de quatre morts et quatre blessés.

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