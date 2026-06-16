Effondrement à Saint-Louis : Le bilan monte à 4 morts

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La nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin a viré au cauchemar pour les habitants du quartier Pikine 15 Mètres, à Saint-Louis. Peu après minuit, un immeuble R+2 à usage d’habitation s’est effondré, faisant quatre morts et deux blessés graves, selon un bilan provisoire (Sud Quotidien).

Alertés à 00h25, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux à 00h44. « La situation présentait un effondrement total d’un bâtiment R+2 », a déclaré le Commandant Mouhamadou Bobo Diallo, chargé de l’expédition des affaires courantes du Groupement d’Incendie et de Secours de Saint-Louis. Dans un premier temps, deux blessés graves ont été extraits et acheminés à l’hôpital régional de Saint-Louis.

Les renforts, arrivés trente minutes plus tard, ont permis d’élargir les recherches. « Malheureusement, ces victimes ont été extraites sans vie et déposées à la morgue de l’hôpital de Saint-Louis », a précisé le commandant. Au total, 39 gradés et sapeurs, deux officiers, neuf engins spéciaux, deux ambulances du SAMU et la société SVTP ont été mobilisés, avec l’appui des autorités administratives et locales.

Le bâtiment appartenait à N. Diouf, un retraité de 66 ans. Les corps de ses deux enfants ont été retrouvés parmi les premières victimes. Vers 6 heures du matin, celui de P. Diagne, plâtrier et locataire, a été extrait des décombres, mettant fin aux espoirs de survivants supplémentaires. Le bilan définitif est de quatre morts, deux blessés graves et deux blessés légers.