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Les ICS disposées à consentir des investissements en vue d’optimiser ses capacités et volumes de production

15 juin 2026 Economie

Invité de l’émission Sunu Industries sur la 2STV ce dimanche, le Directeur général des Industries Chimiques du Sénégal, M. Mama Sougoufara, a réaffirmé le rôle stratégique des ICS dans l’industrialisation et la souveraineté alimentaire du pays.

Au cœur de son intervention : un programme d’investissement de près de 130 milliards de FCFA destiné à moderniser les installations minières et industrielles, à augmenter la production d’acide phosphorique et afin de produire localement plus de 700 000 tonnes d’engrais NPK de haute qualité.

Sur le volet agricole, pour la campagne agricole passée (2025-2026), les ICS ont fourni aux distributeurs agréés par l’État un volume record de 105 000 tonnes d’engrais NPK et mettront à disposition pour la présente campagne agricole (2026-2027) 125 000 tonnes. Cette montée en puissance vise à sécuriser la disponibilité des intrants et à répondre aux besoins des producteurs.

Afin de participer à la vulgarisation des bonnes pratiques et d’améliorer le rendement des agriculteurs, l’entreprise a mis en place le Programme des ICS pour l’Agriculture (PICSA).

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Ainsi, plus de 60 grands producteurs dans cinq zones agroécologiques ont pu bénéficier d’intrants ICS de qualité, de semences certifiées et d’un accompagnement technique de proximité, ce qui aboutit à des rendements supérieurs de 1,5 tonne aux moyennes nationales, qui sont de 1 tonne.

En combinant investissements miniers et industriels, et soutien à la production agricole et semencière, les ICS consolident leur contribution à une agriculture plus productive, plus résiliente et plus durable.

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