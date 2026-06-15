Saint-Louis : quatre morts dans l’effondrement d’un immeuble à Pikine, une enquête ouverte

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Un drame s’est produit dans la nuit du 14 au 15 juin 2026 dans le quartier de Pikine, à Saint-Louis (nord). Un immeuble R+2 à usage d’habitation s’est effondré aux environs de minuit, causant la mort de quatre personnes, selon un bilan provisoire.

D’après les informations de Ndarinfo, le bâtiment appartenait à un retraité âgé de 66 ans, identifié sous les initiales N. Diouf. Parmi les victimes figureraient deux des enfants du propriétaire. Si le chef de famille s’en est sorti indemne, son épouse, R. Diagne, une enseignante âgée de 50 ans, souffre de fractures. Un marchand ambulant de 37 ans, M. Sow, qui logeait sur les lieux, figure également parmi les blessés graves.

Les corps sans vie, déposés à l’hôpital régional de Saint-Louis, ont pu être identifiés : il s’agit de M. B. Diouf, une élève de 16 ans, de son jeune frère P. D. Diouf, âgé de 13 ans, et de F. Diagne, un élève de 23 ans originaire de Mbacké, accueilli par la famille pour poursuivre ses études.

Alertés peu après l’effondrement, les éléments du commissariat d’arrondissement de Pikine ont rapidement sécurisé la zone. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour mener les opérations de secours et de recherche des éventuels survivants.

Les autorités administratives, dont le préfet du département de Saint-Louis, se sont rendues sur place afin de suivre l’évolution de la situation et coordonner les interventions.

Face à la gravité des faits, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis a été saisi. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’effondrement et établir les éventuelles responsabilités.