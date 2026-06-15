Un immeuble s’effondre à Saint-Louis : 3 morts dont deux enfants…

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La nuit du 14 au 15 juin 2026 restera gravée dans les mémoires des habitants du quartier Pikine de Saint-Louis. Aux environs de minuit, un immeuble R+2 à usage d’habitation, appartenant au retraité N. DIOUF, 66 ans, s’est brutalement effondré, faisant trois morts dont les deux propres enfants du propriétaire , quatre blessés et potentiellement une victime encore ensevelie sous les décombres, selon des sources de Seneweb.

Aussitôt alerté, le commissariat d’arrondissement de Pikine déploie un dispositif sécuritaire sur les lieux. Les Sapeurs-Pompiers se transportent rapidement sur place pour porter secours aux victimes. Le préfet du département, accompagné d’autres autorités administratives, se rend personnellement sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis est saisi des faits et une enquête judiciaire est aussitôt ouverte.

Trois corps sans vie, deux blessés graves, deux blessés légers et potentiellement une victime encore ensevelie sous les décombres : tel est le bilan provisoire de ce sinistre. Les trois corps sans vie ont été identifiés à l’hôpital régional de Saint-Louis. Il s’agit de F. DIAGNE, 23 ans, natif de Mbacké, élève confié au propriétaire de l’immeuble pour la poursuite de ses études ; de M. B. DIOUF, 16 ans, élève et fille du propriétaire ; et de son frère P. D. DIOUF, 13 ans. Le propriétaire de l’immeuble N. DIOUF et son épouse R. DIAGNE, blessés, ont ainsi perdu leurs deux enfants sous les décombres de leur propre maison.

Le propriétaire N. DIOUF, 66 ans, et son épouse R. DIAGNE, enseignante de 50 ans, s’en sont sortis avec des blessures légères, mais portent le deuil insupportable de leurs deux enfants. Parmi les blessés graves figure M. SOW, 37 ans, , marchand ambulant domicilié sur les lieux du drame. Tous les blessés ont été pris en charge à l’hôpital régional de Saint-Louis.