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TAS convoqué à la gendarmerie

15 juin 2026 Société

Le responsable politique Thierno Alassane Sall a indiqué qu’il se présentera ce lundi à 16 heures à la Section de recherches (SR), à la demande de cette dernière, afin d’y déposer de nouveaux éléments parvenus depuis l’Espagne.

Il a par ailleurs rappelé qu’il avait déjà été entendu lors d’une longue audition dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite d’une plainte qu’il avait lui-même déposée auprès du Pool judiciaire financier.

« Je me rendrai ce lundi à 16h à la Section de recherches (SR), à leur demande, pour déposer les éléments nouveaux reçus d’Espagne. Je rappelle que j’ai déjà eu une longue audition à la SR, dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte que j’avais déposée auprès du Pool judiciaire financier. »

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