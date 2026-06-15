Candidature de Diomaye en 2029 : La réponse cash de Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Invité d’une interview exclusive accordée à RFI et France 24, Ousmane Sonko a entretenu le flou sur ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2029. Le président du parti Pastef a estimé qu’il était encore trop tôt pour évoquer la question des candidatures, alors que plusieurs initiatives militantes le présentent déjà comme un potentiel candidat.

« Il est très prématuré de parler des candidatures. Je vois beaucoup d’initiatives qui parlent de la candidature d’Ousmane Sonko en 2029. Je souhaiterais attendre le moment, parce que j’ai un parti politique qui investira le candidat qu’il souhaitera investir. Nous n’en sommes pas encore là », a déclaré l’ancien Premier ministre sénégalais.

Cette sortie intervient dans un contexte où les spéculations se multiplient sur le paysage politique sénégalais à l’horizon 2029. Toutefois, Ousmane Sonko a tenu à rappeler que le choix du futur candidat de Pastef relève avant tout des instances de son parti.

Interrogé sur une éventuelle candidature du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour un second mandat, le leader de Pastef a évité toute spéculation. Il a insisté sur la nécessité de laisser le chef de l’État se consacrer à sa mission.

« Je ne m’occupe pas de la candidature du président, parce qu’il a son chemin à faire, j’ai le mien à faire. Je ne vais pas être là à spéculer sur une probable candidature du président en exercice », a-t-il affirmé.