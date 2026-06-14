Ahmadou Al Aminou Lo en visite de courtoisie auprès

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Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a effectué, ce dimanche, une visite à Tivaouane où il a été reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations de concertation et de respect mutuel entre les autorités de l’État et les guides religieux du Sénégal. Au cours de cette audience, le chef du Gouvernement a échangé avec le guide religieux sur les enjeux de paix, de stabilité et de développement du pays.

Le Khalife général des Tidianes a formulé des prières pour un Sénégal uni, prospère et préservé des divisions, réaffirmant ainsi son attachement aux valeurs de dialogue, de cohésion sociale et de concorde nationale qu’il prône régulièrement. Après cette rencontre, Ahmadou Al Aminou Lo s’est recueilli à la Zawiya d’El Hadji Malick Sy, haut lieu spirituel de la confrérie tidiane à Tivaouane. Ce moment de recueillement a été marqué par des prières en faveur de la paix, de la stabilité institutionnelle et du progrès économique du Sénégal. Cette visite témoigne de l’importance accordée par les autorités aux foyers religieux du pays, dont le rôle demeure central dans la préservation du dialogue social et du vivre-ensemble. À travers ce déplacement dans la cité religieuse de Tivaouane, le Premier ministre a réaffirmé son attachement aux valeurs de paix et d’unité qui fondent la nation sénégalaise.