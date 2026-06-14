Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
incendie sandaga

Tambacounda : Sidi Kaba appelle l’Etat à prendre des «mesures exceptionnelles d’urgence» après l’incendie du marché central

14 juin 2026 Actualité

 

Le marché central de Tambacounda (est) à subir, dans la soirée de samedi 13 juin, un deuxième incendie en l’espace de cinq jours, après celui survenu le lundi 8 juin 2026. Face à cette nouvelle tragédie qui «frappe de plein fouet une économie locale déjà très affaiblie», l’ancien Premier ministre du Sénégal, Sidi Kaba, a appelé le gouvernement à prendre «des mesures exceptionnelles d’urgence» pour les populations.

«Les autorités étatiques sont interpellées directement pour qu’elles agissent vite. La détresse les commerçants, qui ont tout perdu, exige des mesures exceptionnelles d’urgence. J’exprime ma totale solidarité avec les sinistrés et demande le déploiement immédiat de secours et d’aides pour sauver le poumon économique de la région», a écrit Me Sidi Kaba.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260613 2014362

ACBEP et Azkhar International réceptionnent de nouvelles infrastructures sportives dans le sud du Sénégal

  L’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), sous la conduite de son …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved