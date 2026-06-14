Mboula : El Hadji Malick Ndiaye au chevet des populations, un important lot de matériels medical octroyé

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Ouf des populations de la commune de Mboula une localité du département de Linguère. En effet la mortalité maternelle et infantile , l’évacuation des femmes enceintes qui ont toujours hanté le sommeil des populations deviennent de nos jours de vieux souvenirs. En cause, conscient des problèmes de santé dans la localité ( Mboula), l’ ancien président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye a mis à la disposition du poste de santé de Mboula un important lot de matériel médical d’une valeur estimée à 15 millions de FCFA. La cérémonie de remise de ce don de santé a eu lieu hier samedi 13 juin 2026 à Mboula chef lieu communal. Accompagnée d’une très forte délégation ( la coordinatrice locale du pastef Linguère Wouly Ndiaye, l’ex chef de cabinet d’ El Malick Ndiaye en l’occurrence Khar Ndaufène Diouf , Aliou Diop ex attaché de cabinet , la chargée de mission Ndèye Djodjo Ndiaye), l’ honorable députée Saye Cissé au nom du donateur ( El Malick Ndiaye) , était venue présider la cérémonie de réception du dit matériel au grand bonheur des populations de la collectivité territoriale de Mboula.

Selon la parlementaire Saye Cissé, le don de santé est composé entre autres des lits d’hospitalisation, du matériel surtout orienté vers le côté de la maternité, des balances en vue de relever le plateau technique du poste de santé de Mboula qui polarise plus d’une vingtaine de villages.

Dans son face à face avec la presse locale, la députée Saye Cissé << la démission d’El Malick Ndiaye du perchoir est un acte de loyauté , de fidélité avec le président du pastef Ousmane Sonko. El Hadji Malick Ndiaye a honoré tout le Djo’loff, sauvé un projet, renforcé la sympathie de la jeunesse en vers le pastef.>>

Poursuivant Saye Cissé de préciser que le geste d’El Malick ( démissionnaire de son poste de président de l’Assemblée Nationale) << cela va permettre de renforcer sa base politique dans le département de Linguère, la massification du pastef se poursuit dans le Djo’loff >> renchérit- elle A l’en croire , à l’image de Mboula, El Malick Ndiaye a toujours investii dans les secteurs de santé, éducation , l’agriculture, l’élevage dans le domaine des infrastructures au profit d’autres localités du département de Linguère.

Lui emboîtant le pas, la coordinatrice communale du Pastef à Mboula Linguère Wouly Ndiaye se satisfait de l’acte d’El Malick Ndiaye qu’elle qualifie de haute porté humaine. A cet effet , Linguère Wouly Ndiaye de dire qu’avec cet important lot de matériels de santé , le problème des femmes en état de grossesse va diminuer.

Quant à Babacar Faye infirmier chef de poste de Mboula, ce lot de matériels de santé est venu à point nommé . Toutefois ce dernier a déploré la non prise en charge du personnel soignant non sans rappeler que c’est la communauté qui les paie au dépend des maigres recettes issues de la structure de santé .

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)