Mondial 2026 : Le Brésil tenu en échec par le Maroc

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Le Maroc a réussi une belle performance en tenant en échec le Brésil (1-1), ce samedi, lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis.

De retour sur le sol américain, où il avait remporté son quatrième titre mondial en 1994, le Brésil nourrit l’ambition de conquérir une sixième étoile. Face à lui, se dressait une solide sélection marocaine, vice-championne d’Afrique et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde.

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu, avec un Maroc entreprenant qui a imposé un pressing haut, mettant en difficulté la relance brésilienne. Cette domination a fini par être récompensée à la 21e minute lorsque Abde Ezzalzouli Saibari a ouvert le score, concrétisant le bon début de match des Lions de l’Atlas.

Mais les Brésiliens ont rapidement réagi. À la 32e minute, Vinícius Júnior a remis les deux équipes à égalité grâce à une action individuelle de grande classe, permettant à la Seleção de revenir dans la partie avant la pause.

Au retour des vestiaires, les changements et la réorganisation tactique opérés par Carlo Ancelotti ont permis au Brésil de prendre progressivement le contrôle du jeu. Plus maîtres du ballon, les Sud-Américains ont dominé les débats face à des Marocains plus prudents et attentistes. Malgré plusieurs situations de part et d’autre, aucune équipe ne parviendra à faire la différence.

Au terme d’un match équilibré et disputé, le Maroc et le Brésil se quittent sur un score de parité (1-1), un résultat qui laisse toutes les options ouvertes dans ce groupe C.