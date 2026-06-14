Lamb : Lac de Guiers 2 terrasse Prince et confirme son statut !

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Le puncheur du Walo a remporté son duel l’opposant au jeune lutteur de Pikine, Prince. Après Ada Fass, Lac de Guiers 2 enchaîne ainsi un nouveau succès face à la jeune garde de l’arène.

La logique a été respectée et les pronostics confirmés. Lac de Guiers 2 a pris le dessus sur Prince de Guinaw rails. Plus expérimenté que son vis à vis, le lutteur de Guédiawaye n’a pas pris le combat à son compte. En laissant Prince attaquer, Lac 2 saisit sont nguimb avant de pivoter pour le terrasser. En battant Prince, Lac de Guiers confirme son statut de VIP de l’arène mais également de bourreau des jeunes lutteurs pour avoir battu Boy Niang 2, Siteu, Ada Fass et donc Prince.

Avec désormais 17 victoires à son palmarès pour seulement 2 défaites, Lac de Guiers s’impose comme plus que jamais l’un des meilleurs lutteurs de sa génération.

De son côté Prince concède sa deuxième défaite en carrière et rate une belle occasion de faire son entrée dans la cour des grands.