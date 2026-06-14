Politique : La coalition Diomaye Président se mobilise pour transformer le « Projet » en actions concrètes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La superviseure générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a appelé les responsables de la mouvance présidentielle à passer de la réflexion à l’action en axant leurs efforts sur l’emploi, la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations. L’ancienne Première ministre s’exprimait ce dimanche lors de la conférence des cadres de la coalition, une rencontre visant à mobiliser les compétences pour contribuer à la réussite du projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye.

Aminata Touré a rappelé que les attentes des Sénégalais demeurent immenses depuis l’alternance de mars 2024, affirmant que l’enjeu principal consiste désormais à « délivrer pour les Sénégalais » à travers des résultats visibles et mesurables. Pour ce faire, elle a plaidé pour une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse à travers la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat, tout en insistant sur le développement des secteurs productifs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie et l’artisanat. Elle a également regretté la faible représentation féminine dans la salle, rappelant que les femmes constituent plus de la moitié de la population et invitant les intellectuelles à s’engager davantage.

Sur le plan économique, la superviseure générale a tracé plusieurs pistes de développement pour financer les ambitions du pays, notamment la valorisation du patrimoine culturel, le tourisme et la transformation locale des ressources. Cette dynamique de création de richesse doit reposer sur trois piliers : l’investissement, la modernisation des secteurs productifs et la création de valeur ajoutée. Enfin, sur le terrain politique, Aminata Touré a salué la poursuite du dialogue national permanent initié par le chef de l’État, invitant l’opposition et la société civile à privilégier les convergences pour soutenir la mise en œuvre de l’Agenda Sénégal 2050.