Célébration de la journée d’excellence à Négué: L’état civil et le maintien des filles à l’école au menu des discussions

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Négué une localité de la commune de Mboula ( département de Linguère) a fêté ce samedi sa journée d’excellence. A l’occasion plusieurs élèves ont été primés.

Cependant, le problème d’état civil , le maintien des filles à l’école ont préoccupé les enseignants et les parents d’élèves qui se sont massivement mobilisés pour accompagner les potaches lors de la fête.

S’agissant de l’état civil, dans son discours, le directeur de l’école élémentaire de Négué Mamour Ababacar Kane s’est beaucoup apesanti sur l’ absence d’extraits de naissance des élèves en fréquentant l’école. Selon ce dernier, des élèves viennent souvent à l’école sans pièce d’état civil et cela jusqu’aux examens pour enfin régulariser leur situation . Face à ce problème, le directeur Kane , lance un appel auprès des autorités de tutelle pour faciliter l’obtention des actes de naissance aux enfants gage d’ assurer leur scolarité, leur cursus normal.

Comme solution Mamour Ababacar Kane privilégie la sensibilisation des parents, la collaboration de ces derniers ( les parents ) avec les autorités municipales et administratives pour la déclaration des enfants dès leur naissance.

Le manque d’imprimante, des toilettes à l’école élémentaire de Négué hantent le sommeil des enseignants et des élèves qui s’y fréquentent fait savoir le directeur Mamour Ababacar Kane.

Quant à Rokhy Ka de l’association pour la promotion de l’éducation et la formation ( A P E F) , satisfaite de la manifestation, félicite les élèves primés non sans encourager les autres, plaide pour le maintien des filles à l’école. A l’en croire la scolarisation des filles est à saluer mais leur maintien à l’école c’est aussi mieux. Ainsi Rokhy Ka invite les parents à participé au maintien des filles à l’école. Le phénomène des mariages précoces a également préoccupé Rokhy Ka et cette dernière a profité de l’occasion pour lancer des messages de sensibilisation à l’endroit des parents pour freiner le phénomène ( les mariages précoces) .

Aliou Fleur de l’association pour la promotion de l’éducation et la formation magnifie l’initiative ( fêter les meilleurs élèves) car à l’en croire, cela va booster dans les années à venir les résultats scolaires.

En marge de la fête, les populations de Négué ont soulevé d’autres doléances notamment l’enclavement, l’extension des réseaux : électrique, téléphonique, l’octroi des financements pour les femmes et les jeunes, des semences en qualité et en quantité suffisante, la revitalisation de la vallée morte du ferlo.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)