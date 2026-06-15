Sénégal vs France: Didier Deschamps insiste sur une victoire d’entrée

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À quelques heures de leur première sortie dans la Coupe du monde 2026, les équipes de France et du Sénégal se préparent à un duel particulièrement attendu au MetLife Stadium. En conférence de presse, lundi, le sélectionneur français Didier Deschamps a insisté sur la nécessité pour les Bleus de réussir leur entrée dans la compétition, tout en soulignant la valeur de l’adversaire sénégalais.

Interrogé sur le souvenir du succès historique des Lions face à la France lors de la Coupe du monde 2002, le technicien français a refusé de parler de revanche. « Il n’y a pas de revanche dans le football », a-t-il déclaré, rappelant que cet épisode appartient désormais à l’histoire. Selon lui, l’essentiel se joue désormais sur le terrain, avec une nouvelle génération de joueurs des deux côtés.

Didier Deschamps a néanmoins reconnu la qualité de la sélection sénégalaise, qu’il considère comme l’une des meilleures équipes du continent africain. Il a mis en avant la richesse de son effectif, la complémentarité de ses lignes ainsi que les performances réalisées lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations. « Le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales. Ils disposent d’un potentiel offensif important, d’un milieu de terrain performant et d’une organisation défensive très efficace », a-t-il souligné.

Le sélectionneur des champions du monde 2018 estime que les Lions possèdent également une forte densité athlétique et une qualité technique qui en font un adversaire redoutable. Il s’attend ainsi à « un affrontement de haut niveau » entre deux sélections ambitieuses. Pour Didier Deschamps, un succès lors de cette première journée constituerait un atout important dans la course à la qualification, même s’il rappelle qu’un premier match n’est jamais décisif à lui seul. « Commencer par une victoire dans une poule à quatre équipes est toujours la meilleure des choses », a-t-il affirmé.

Présent à ses côtés, le milieu de terrain français N’Golo Kanté a également insisté sur les qualités des Lions. Le joueur de Fenerbahçe a décrit le Sénégal comme une équipe équilibrée, solide dans tous les compartiments du jeu et capable de rivaliser avec les meilleures nations. « Le Sénégal est une équipe avec beaucoup de qualités et beaucoup d’atouts. Ils sont très difficiles à jouer et doivent être pris très au sérieux », a-t-il déclaré.

Comme son sélectionneur, Kanté a rejeté l’idée d’une revanche liée à la rencontre de 2002, expliquant que l’objectif des Bleus est avant tout de réussir leur entrée dans la compétition et de poursuivre leur parcours le plus loin possible. Le Sénégal et la France s’affronteront ce mardi à 19 heures GMT dans le cadre de la première journée du groupe I. Une affiche prestigieuse qui opposera les champions d’Afrique en titre à l’une des grandes nations du footbal Mpl mondial.