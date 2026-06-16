Corruption d’un juge : Le marabout Hady Sy libre…

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La Cour d’appel de Dakar a accordé une liberté provisoire à l’homme d’affaires Cheikh Guèye et au marabout Hady Sy. Les deux hommes avaient été condamnés en avril dernier à une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme, pour association de malfaiteurs et tentative de corruption du juge El Hadji Maguette Thiam, alors chargé du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Toutefois, cette mesure n’a pas eu les mêmes effets pour les deux condamnés. Si le marabout Hady Sy a effectivement recouvré la liberté, Cheikh Guèye est, quant à lui, resté en détention. Le journal précise que la mesure de placement sous bracelet électronique dont bénéficiait l’homme d’affaires dans le dossier lié à la tentative de corruption a été révoquée.

La situation judiciaire de Cheikh Guèye s’est, par ailleurs, davantage compliquée. D’après la même source, il a été de nouveau placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques et dans des documents administratifs, escroquerie portant sur les deniers publics, escroquerie et blanchiment de capitaux.