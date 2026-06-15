Mondial 2026 : Pape Thiaw attend un « match très difficile » contre la France, mais croit en ses « Lions »

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En conférence de presse de veille de match, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Pape Thiaw, s’est présenté face à la presse. Il s’attend à un choc difficile contre la France pour l’entrée en lice des « Lions » à la Coupe du monde 2026, prévue ce mardi à 19h00 GMT.

« On sait qu’on va faire face à une très bonne équipe. On s’attend à un match très difficile, mais nous sommes préparés. La France a des joueurs de classe mondiale, mais nous en avons aussi. Nous nous reposons sur notre collectif, et nous espérons que la réponse sera là demain », a-t-il déclaré.

« Le match contre la France est symbolique, cela représente beaucoup, mais nous allons garder cela dans le cadre sportif pour aller chercher cette victoire et poursuivre notre chemin dans cette Coupe du monde », a-t-il ajouté.

« Le Sénégal a son statut »

Pape Thiaw a tenu à rappeler que la compétition ne se limite pas à la France : « Il y aura d’autres matchs difficiles, notamment contre la Norvège et l’Irak ».

« Ce ne serait pas une surprise si le Sénégal battait la France. Nous avons des joueurs de classe mondiale et nous sommes champions d’Afrique. Nous nous sommes qualifiés trois fois consécutivement pour la Coupe du monde et nous avons été finalistes à trois reprises lors des quatre dernières CAN », a-t-il souligné.

« Nous avons notre statut. Nous pouvons faire face à n’importe quelle équipe. Dans l’humilité, nous sommes très ambitieux mais pas prétentieux. Nous pouvons battre n’importe quelle équipe, mais nous pouvons aussi perdre contre n’importe qui si nous ne faisons pas bien les choses. Nous sommes prêts pour bien débuter cette compétition, ce qui est toujours bon à prendre », a conclu le sélectionneur des « Lions »