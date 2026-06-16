Omar Daf : « Avec le maillot du Sénégal sur les épaules, on se sent investi d’une mission »

Quel souvenir gardez-vous du maillot du Sénégal ?

Le souvenir le plus fort avec le maillot de l’équipe nationale, sans hésiter, c’était lors de ma première sélection contre le Mali, à Bamako. On arrive avec beaucoup de fierté et d’excitation. Mais on prend vraiment conscience de ce que cela représente lorsqu’on entre sur le terrain et que l’on commence à chanter l’hymne national. À ce moment-là, on se dit : « Ça y est, on y est. »

Que représentait-il pour vous, une fois sur le terrain ?

Avec le maillot de l’équipe nationale sur les épaules, on se sent investi d’une mission. Je ne vais pas dire qu’on est des ambassadeurs, mais presque. On représente tout un pays. Cette fois-ci, le Sénégal va participer à la Coupe du monde avec le statut de champion d’Afrique, ce qui apporte une responsabilité supplémentaire.

Quel regard portez-vous sur les chances du Sénégal à la Coupe du monde 2026 ?

On ne peut plus parler d’outsider quand on est champion d’Afrique. Cette équipe est expérimentée, avec plusieurs joueurs cadres qui vont, pour la plupart, disputer leur troisième Coupe du monde. Il faudra compter avec cette sélection sénégalaise, solide défensivement et très performante dans les transitions.